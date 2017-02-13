На Науки два автомобиля провалились из-за прорыва трубы с кипятком

Труба с горячей водой лопнула около одного из домов на проспекте Науки. Из-за ЧП произошел подмыв грунта и асфальт провалился вместе с двумя автомобилями.

Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице в понедельник, 13 февраля. Между домами на проспекте Науки лопнула труба. В результате двор залило потоками кипятка. Неладное заметили в районе семи утра. Прибывшие на место специалисты определили, что пострадала труба диаметром 219 миллиметров. Прибывшая на место аварийная бригада быстро обнесла место ЧП ограждением.

Кроме лужи кипятка жителей домов ждал еще один сюрприз. Вода подмыла грунт и часть асфальта провалилась. Вместе с двумя припаркованными автомобилями. В ловушке оказались Mitsubishi и «Газель». Иномарка смогла своим ходом выбраться из ямы. Владелец перепарковал ее в другое место. А микроавтобус доставали при помощи буксира. Однако обе машины не пострадали. Также обошлось и без пострадавших.

Специалисты пообещали завершить ремонт за 8 часов, то есть где-то к трем часам дня. Информации об отключении отопления или горячей воды не поступало.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург