Во дворе на Богатырском полиция с дракой повязала молодого человека

Очевидец снял на видео задержание молодого человека во дворах на Богатырском проспекте. В какой-то момент между полицией и подозреваемым завязалась драка.

В пятницу, 27 января, во дворе дома 7, корпус 8, на Богатырском проспекте произошло зрелищное задержание. Полиция досматривала машину молодого человека. Когда служители закона добрались до водительского сидения, то владелец авто стал вести себя странно. Предположительно, полицейские что-то нашли в салоне.

Далее молодой человек и два представителя закона начали потасовку. Правоохранители пытались скрутить парня, а он выворачивался. На помощь двум полицейским пришел мужчина в штатском. Вскоре молодого человека все-таки задержали и посадили в полицейскую машину.

Комментаторы группы "ДТП и ЧП" разделились во мнении об инциденте. Одна обвиняют полицейских в произволе. А другие обращают внимание на то, что к месту происшествия быстро подъехало много машин с мигалками. Поэтому они предположили, что во дворе проходила операция по задержанию. Точной информации об инциденте пока нет.

Видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург