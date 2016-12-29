Во дворе дома на Фонтанке нашли труп женщины с открытыми переломами ног

Тело женщины нашли рядом с одной из парадных. У погибшей разбита голова и открытые переломы ног.

Ночью со вторника на среду во дворе дома 127 на набережной реки Фонтанки прохожих ждал неприятный сюрприз. Около одной из парадных нашли женщину без признаков жизни. На вид незнакомке около 30-ти лет. Прибывшие специалисты подтвердили, что женщина скончалась.

На погибшей были спортивные штаны и куртка. А вот никакой обуви на ногах не оказалось. У незнакомки были пугающие травмы. На обеих ногах были открытие переломы, а голова проломлена. Скорее всего, женщина получила травмы при падении с высоты. Однако обстоятельства ее кончины остаются загадочными: во дворе, где ее нашли, все выходящие во двор окна были закрыты. Поэтому есть вероятность, что смерть была не несчастным случаем, а преступлением.

Обстоятельства инцидента уточняются. Тело направили в морг для уточнения причин смерти.

Накануне мужчина погиб после падения из окна четвертого этажа. Тело мужчины в возрасте нашли около дома на улице Энтузиастов. Личность мужчины удалось установить. Оказалось, что это мужчина 1946 года. Точные причины смерти определят в морге.