На Гражданском проспекте из прорванной трубы забил фонтан

Очевидцы рассказывают, что во дворе на Гражданском проспекте из-под земли забил фонтан. Причина, скорее всего, в поврежденной трубе.

В четверг, 8 июня, в Северной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз трубы прохудились около детского сада на Гражданском проспекте. Недалеко от пересечение указанной улицы с Северным проспектом из-под земли забил фонтан. Разумеется, водный аттракцион в этом месте не был запланирован.

Вода поднимается на высоту пары метров. Пока лужи заливают тротуар, а гейзер мешает пешеходам: никто не хочет проходить под струями воды по пешеходной дороге.

В пресс-службе ГУП "ТЭК" заявляют, что о вытекании горячей воды стало известно в 12.45. Из-за испытаний лопнула труба диаметром 100 миллиметров. Специалисты выехали на место и локализовали прорыв.

Накануне произошло более серьезное повреждение трубопровода. Piter.tv передавал, что на Маршала Захарова фонтан горячей воды перевернул авто. Машину подкинуло и уложило на стоящие по соседству.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург