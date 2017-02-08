Во Всеволожском районе взорвался грузовик, ранен водитель

В кабине автомобиля взорвался газовый баллон, на котором водитель готовил себе еду

На автомобильном заводе во Всеволожске произошло ЧП: там на автомобильной парковке в кабине грузовика взорвался газовый баллон, на котором водитель готовил себе еду. Сам водитель оказался тяжело ранен.

56-летний мужчина накануне около 20 часов был доставлен во Всеволожскую ЦРБ. Медики диагностировали у него сильные ожоги. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Как сообщается, ЧП произошло около половины восьмого вечера. После взрыва газового баллона начался сильный пожар.Кабина автомобиля выгорела полностью. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС. В 20:37 пожар был потушен.

Видео: архив