Наглые угонщики украли иномарку у налоговика во Всеволожском районе

Сотрудница межрайонной налоговой службы не нашла свою иномарку, припаркованную накануне вечером около дома в деревне Капитолово. Автомобиль оказался не застрахованным.

Угонщики не теряют сноровку и продолжают лишать автомобилей беспечных автовладельцев. Новой жертвой воришек стала сотрудница межрайонной налоговой инспекции Калининского района. Утром во вторник, 28 февраля, женщина вышла к неогороженной парковке на улице Муравицкого в деревне Капитолово Всеволожского района. Но не нашла там свой Volkswagen, оставленный накануне вечером на стоянке.

Похищенную иномарку выпустили в 2013 году. Стоимость автомобиля пока не установлена. Не известно, какая именно сигнализация стояла в машине. Однако оказалось, что автовладелица была достаточно беспечной и не застраховала своего железного коня. Проводится проверка. Идет поиск свидетелей или записи камер видеонаблюдения.

Накануне мы сообщали, что на Парашютной у женщины-миллионера угнали белоснежный Grand Cherokee. Автомобиль исчез с парковки буквально за 20 минут. Свою потерю женщина оценила в три миллиона рублей. Найти иномарку по горячим следам не удалось.