На садовом участке в тачке житель Всеволожска обнаружил труп

Бездыханное тело приезжего мужчины было накрыто пледом. Выясняются обстоятельства происшествия.

Накануне, 29 декабря, 45-летний житель Ленобласти неподалеку от своего дома нашел труп мужчины. Он лежал в садовой тачке и был накрыт пледом. Инцидент произошел на улице Коралловская. Мужчина вызвал полицию.



Как выяснили правоохранители, погибший – 40-летний житель Владивостока. При осмотре трупа никаких признаков насильственной смерти на теле не зафиксировали. Также сотрудники полиции обнаружили документы, принадлежавшие погибшему: паспорт, банковский карточки. Судя по одежде и внешнему виду, мужчина вел социальный образ жизни.

В данный момент ведется проверка, выясняют детали случившегося, опрашивают свидетелей. В ближайшем будущем будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Как житель Владивостока оказался в Петербурге, и почему его труп лежал в садовой тачке, предстоит выяснить следователям.



Ранее мы писали, что житель Нижнего Ломова напился туалетной водой и стеклоомывателем, после чего умер в больнице.