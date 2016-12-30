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На садовом участке в тачке житель Всеволожска обнаружил труп

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Бездыханное тело приезжего мужчины было накрыто пледом. Выясняются обстоятельства происшествия.

Накануне, 29 декабря, 45-летний житель Ленобласти неподалеку от своего дома нашел труп мужчины. Он лежал в садовой тачке и был накрыт пледом. Инцидент произошел на улице Коралловская. Мужчина вызвал полицию.


Как выяснили правоохранители, погибший – 40-летний житель Владивостока. При осмотре трупа никаких признаков насильственной смерти на теле не зафиксировали. Также сотрудники полиции обнаружили документы, принадлежавшие погибшему: паспорт, банковский карточки. Судя по одежде и внешнему виду, мужчина вел социальный образ жизни. 

В данный момент ведется проверка, выясняют детали случившегося, опрашивают свидетелей. В ближайшем будущем будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Как житель Владивостока оказался в Петербурге, и почему его труп лежал в садовой тачке, предстоит выяснить следователям.


Ранее мы писали, что житель Нижнего Ломова напился туалетной водой и стеклоомывателем, после чего умер в больнице.

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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