Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 11:20
0
MShaffter
133
Код вставки плеера

Жуткие новости из Владивостока: мать положила новорожденного ребенка в пакет и выбросила из окна

0
 
 

Случайный прохожий обнаружил пакет с телом младенца и сообщил в полицию

Жуткую находку обнаружил случайный прохожий возле подъезда одного из жилых домов по улице Зои Космодемьянской во Владивостоке накануне днем, 14 мая.

Мужчина, проходивший мимо, обнаружил пакет с телом новорожденного младенца и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. Приехавшие на место сотрудники полиции нашли мать погибшего младенца. Им оказалась 26-летняя жительница этого дома. Женщина сообщила, что ребенок родился мертвым, и она его выбросила из окна.

В ходе проверки выяснилось, что женщина на учет по беременности в женскую консультацию не становилась и родила ребенка дома самостоятельно. В ходе судебно - медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым, и скончался от травм после падения с высоты.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Женщине назначена психолого - психиатрическая экспертиза. 

Видео: Piter.TV

Теги: владивосток , жесть , убийство новорожденного
Категории: Происшествия Лента новостей Новости России Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5