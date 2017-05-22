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Во Владивостоке грузовик смял 19 машин из-за отказавших тормозов

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В сети появилось видео момента массового ДТП и его последствий

Накануне, 21 мая, в 14 часов 40 минут на улице Алеутской во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием 20 машин, в котором пострадал 10-летний ребенок.

В интернете появилось видео момента ДТП и его последствий. На опубликованных кадрах видно как грузовик груженый железом таранит автомобили перед светофором. Сообщается, что у большегруза отказали тормоза после спуска. Автомобили получили различные механические повреждения. Пострадал 10-леьний ребенок, который находился на заднем сидении одного из легковых автомобилей. Ребенок был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии. В отношении водителя грузовика составлен административный протокол.

 

 

Видео: YouTube/Владивосток, Alex Vic

Теги: видео , владивосток , жесть , массовая авария , момент дтп
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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