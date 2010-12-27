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Во Владимирском автобусе обнаружили «самодельную бомбу»
Сегодня, 18:09
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Sheker
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Во Владимирском автобусе обнаружили «самодельную бомбу»

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Бдительный кондуктор вызвала правоохранительные органы

Утром 16 февраля автобус маршрута №24 пришлось резко остановить. Кондуктору показалось, что внутри находится самодельная бомба, после чего он попросил остановить автобус и немедленно эвакуировать из него всех пассажиров.

Через 15 минут к автобусу подоспели кинолог с собакой, но ничего взрывоопасного не обнаружили. «Самодельной бомбой» оказались пачка чая и лежащий рядом мобильный телефон.

"Когда я проезжал мимо поворота на Точмаш, заметил, что на обочине стоит Волгабас, а вокруг него собрались сотрудники ДПС, ППС в бронежилетах, пожарные и скорая", - рассказал очевидец произошедшего Виталий Меркулов.

Представители пресс-службы МЧС России по Владимирской области просят россиян быть внимательнее к своим вещам, чтобы избегать подобных ситуаций, при которых привлекаются значительные силы и средства экстренных служб.

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Категории: Лента новостей Новости России

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