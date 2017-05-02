Жуткое видео из Владимира: дотла выгорел пассажирский автобус

На Московском шоссе неожиданно вспыхнул рейсовый автобус с 50-ю пассажирами. Огонь настолько быстро распространился по салону транспортного средства, что через считанные минуты пламя вырывалось уже из разбитых окон.

Сегодня утром, 2 мая, во Владимире загорелся автобус. Инцидент произошел недалеко от дома №1 на Московском шоссе около 8 часов 40 минут. Почувствовав запах гари и заметив пламя, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось зафиксировать крупный пожар на видео.

На кадрах можно заметить, как автобус окутал темно-серый дым, через который прорываются яркие языки пламени. Огонь буквально охватил весь салон транспортного средства.

На место пожара выехали 10 спасателей на нескольких служебных машинах. Ликвидировать очаг возгорания им удалось через 20 минут.

Известно, что на момент возгорания в автобусе находились люди. К счастью, обошлось без трагических последствий.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из Петербурга: на Костромском дотла выгорел дом.



Видео и фото: группа вконтакте "Подслушано Автомобилистов | Владимир"