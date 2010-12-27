Во Владимире недалеко от аэропорта столкнулись три машины

Страшная авария произошла во Владимире недалеко от аэропорта

19 февраля примерно в 20:00 на Московском шоссе во Владимире столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Владимирской области. ДТП произошла с участием ВАЗ-2106, ВАЗ-2112 и «Ford Fiesta».

К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и 2 машины скорой помощи. К устранению последствий ДТП привлекалось 18 человек и 7 единиц техники. В результате ДТП все выжили, трое пострадали.

По словам очевидцев, виновником аварии был ВАЗ-2012, который выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ford Fiesta» и ВАЗ-2106.

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