В Ленобласти годовалый ребенок выпал из окна и разбился насмерть

В Ленобласти упал годовалый ребенок с пятого этажа. В больнице мальчик скончался.

В Ленобласти погиб годовалый ребенок от падения с 5 этажа. Происшествие случилось в поселке Мга.

Ребенка доставили в приемный покой больницы города Шлиссельбурга от дома по улице Спортивной в поселке Мга. Там медики установили перелом основания черепа, уже через полчаса мальчик скончался.

Как выяснилось, во время того, как мать умывала сестру мальчика, тот смог забраться на подоконник и оперся на москитную сетку. Вскоре она не выдержала вес мальчика и он упал с пятого этажа.

Стало известно, что семья погибшего граждане Германии. В поселок приехали в гости и уже 15 июня должны были вернуться домой.