Во Франции россиянин получил тюремный срок за подделку элитного вина

Французский суд приговорил гражданина России к четырем годам тюремного заключения

Суд французского города Дижон приговорил россиянина к четырем годам тюремного заключения за подделку 400 бутылок дорогого вина «Romane-Conti». Об этом сообщает ТАСС.

Расследование началось в 2012 году, когда выяснилось, что на международный рынок поступает контрафакт. Тогда виноградарское хозяйство Romanée-Conti подало жалобу в связи с поступлением на рынок контрафактной продукции. Была проведена экспертиза, которая показала, что злоумышленники разливали вино низкого качества в бутылки с этикетками Romanée-Conti.

Мужчина обязан выплатить штраф 150 тысяч евро и ущерб в 300 тысяч евро производителям вина. Вместе с россиянином на скамье подсудимых оказались двое итальянцев — отец и сын. Половину срока предприимчивый делец будет отбывать условно.