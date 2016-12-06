Во Франции протестировали новое водное электрическое такси по Сене

Катер буквально парит над водой, не создавая шума и волн

Во Франции в Париже собираются вводить водное электрическое такси, которое будет курсировать по Сене.

Данное водное средство передвижения очень экологично и может стать отличным вариантом для многих городов во всем Мире. Прототип опробовал на себе мэр Парижа и остался очень доволен.

Катер при скорости 18 километров в час отрывается от поверхности и "летит" над водой на высоте до полуметра, не создавая волн и сильного шума. Двигатель катера оснащен эклектическим двигателем, а на корпусе солнечные батареи.

В мэрии отметили, что готовы предоставить разработчику финансовую поддержку, так как э

тот проект сможет улучшить экологическую обстановку в городе и разгрузит улицы города от автомобилей.

Видео: YouTube/ Франция Синий