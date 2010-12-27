Во Франции на АЭС «Бюже» произошел пожар

На крыше атомной электростанции во Франции вспыхнул пожар

19 июня на атомной электростанции «Бюже», расположенной на юго-востоке Франции произошел пожар. Об этом сообщает местная радиостанция France INFO. По предварительной информации в результате возгорания огонь повредил кровлю на площади в один квадратный метр. Огнем повреждена кровля энергоблока 5.

На место происшествия прибыли пожарные и приступили к локализации возгорания. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В результате инцидента на АЭС угрозы радиационного заражения не возникало. Причины возгорания пока не установлены.

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Twitter: @fx_lefranc