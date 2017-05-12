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Ужасающее видео из Франции: лев набросился на человека

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Во время представления в цирке хищник растерзал собственного дрессировщика. Мужчину с тяжелейшими травмами доставили в больницу.

В начале недели, 8 мая, в сети появилось ужасающее видео из Франции: лев набросился на дрессировщика во время представления. Судя по всему, инцидент произошел на глазах у шокированных зрителей в цирке Буффало.

Предположительно, во время шоу лев вышел из-под контроля. На кадрах можно заметить, как хищник внезапно набросился на дрессировщика и стал его кусать. К счастью, вовремя подоспела напарница трюкача: она отогнала разъяренного зверя с помощью огнетушителя.

После несчастного случая льва направили в зоопарк, а пострадавшего госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Там мужчина перенес пятичасовую операцию.

В конце января мы сообщали, что в Китае произошла страшная трагедия: тигры загрызи посетителя зоопарка.
 

Видео: youtube, Veronica Gomez

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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