Ужасающее видео из Франции: лев набросился на человека

Во время представления в цирке хищник растерзал собственного дрессировщика. Мужчину с тяжелейшими травмами доставили в больницу.

В начале недели, 8 мая, в сети появилось ужасающее видео из Франции: лев набросился на дрессировщика во время представления. Судя по всему, инцидент произошел на глазах у шокированных зрителей в цирке Буффало.

Предположительно, во время шоу лев вышел из-под контроля. На кадрах можно заметить, как хищник внезапно набросился на дрессировщика и стал его кусать. К счастью, вовремя подоспела напарница трюкача: она отогнала разъяренного зверя с помощью огнетушителя.

После несчастного случая льва направили в зоопарк, а пострадавшего госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Там мужчина перенес пятичасовую операцию.

В конце января мы сообщали, что в Китае произошла страшная трагедия: тигры загрызи посетителя зоопарка.



Видео: youtube, Veronica Gomez