Ужасающее видео из Франции: лев набросился на человека

В начале недели, 8 мая, в сети появилось ужасающее видео из Франции: лев набросился на дрессировщика во время представления. Судя по всему, инцидент произошел на глазах у шокированных зрителей в цирке Буффало.
Предположительно, во время шоу лев вышел из-под контроля. На кадрах можно заметить, как хищник внезапно набросился на дрессировщика и стал его кусать. К счастью, вовремя подоспела напарница трюкача: она отогнала разъяренного зверя с помощью огнетушителя.
После несчастного случая льва направили в зоопарк, а пострадавшего госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Там мужчина перенес пятичасовую операцию.
В конце января мы сообщали, что в Китае произошла страшная трагедия: тигры загрызи посетителя зоопарка.
Видео: youtube, Veronica Gomez