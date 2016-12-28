Внутри грифонов с Банковского моста нашли монетки и записки

Эксперты советуют не торопиться с демонтажем скульптур на переправе. Поэтому крылатые львы останутся на месте до Нового года.

Специалисты изучают скульптуры грифонов на знаменитом Банковском мосту через канал Грибоедова. Скульптуры крылатых львов хотят отправить на реставрацию. Но перед этим их нужно демонтировать с пьедесталов так, чтобы не повредить.

В пресс-службе КГИОП рассказали, как проходит исследование грифонов. Экспертам удалось установить, что грифоны стоят на монолитных пьедесталах. При этом сами статуи состоят из пяти частей: двух половин, двух передних лап-вкладышей и груди. Специалисты призывают не торопиться демонтировать львов. Сейчас под слоями краски и грунта ищут крепления. Если пропустить хотя бы одно из них, скульптуры могут повредиться.

Грифоном планирую краном снимать с постаментов. Внутри статуй находятся несущие конструкции переправы, которые уходят в землю. Из-за движения земли на дне канала крылатые львы расшатались. Это приводит к увеличению зазоров.

Внутрь скульптур залезли при помощи зонда. Оказалось, что внутри грифонов много монеток и записок. Их планируют изучить после демонтажа скульптур. Также после этого эксперты займутся оценкой конструкций моста, которые также нуждаются в реставрации.