Внутри грифонов с Банковского моста нашли монетки и записки

Специалисты изучают скульптуры грифонов на знаменитом Банковском мосту через канал Грибоедова. Скульптуры крылатых львов хотят отправить на реставрацию. Но перед этим их нужно демонтировать с пьедесталов так, чтобы не повредить.
В пресс-службе КГИОП рассказали, как проходит исследование грифонов. Экспертам удалось установить, что грифоны стоят на монолитных пьедесталах. При этом сами статуи состоят из пяти частей: двух половин, двух передних лап-вкладышей и груди. Специалисты призывают не торопиться демонтировать львов. Сейчас под слоями краски и грунта ищут крепления. Если пропустить хотя бы одно из них, скульптуры могут повредиться.
Грифоном планирую краном снимать с постаментов. Внутри статуй находятся несущие конструкции переправы, которые уходят в землю. Из-за движения земли на дне канала крылатые львы расшатались. Это приводит к увеличению зазоров.
Внутрь скульптур залезли при помощи зонда. Оказалось, что внутри грифонов много монеток и записок. Их планируют изучить после демонтажа скульптур. Также после этого эксперты займутся оценкой конструкций моста, которые также нуждаются в реставрации.