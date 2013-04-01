Внезапно: Сроки сдачи «Зенит-Арены» продлили до 31 марта

Как сообщается, перенос связан с новыми требованиями безопасности

В Петербурге, похоже, вновь откладываются сроки сдачи стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове. Как стало известно, речь идет не о продолжении строительства многострадального стадиона к Чемпионату мира по футболу, а о подгонке технических параметров – в частности, соответствия международным стандартам безопасности.

«Продлили ли строительство стадиона до 31 марта? Не строительство. Сдачу работ. И плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», — прокомментировала представитель фирмы-подрядчика Екатерина Гигиняк.



Напомним, ранее о готовности подписать документы о передаче стадиона сообщали в компании "Метеллострой", главном подрядчике строительства стадиона "Зенит-Арена".

Ранее мы писали, что сдача в эксплуатацию "Зенит-Арены" состоится в течение недели. Однако представители "Метростроя" опровергли эту новость. Они обещали гарантированно закончить строительные работы до конца трудового дня 26-го декабря.

Видео: архив