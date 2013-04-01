Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе
Вчера, 23:48
0
Moulin_
175
Код вставки плеера

Внезапно: Сроки сдачи «Зенит-Арены» продлили до 31 марта

0
 
 

Как сообщается, перенос связан с новыми требованиями безопасности

В Петербурге, похоже, вновь откладываются сроки сдачи стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове. Как стало известно, речь идет не о продолжении строительства многострадального стадиона к Чемпионату мира по футболу, а о подгонке технических параметров – в частности, соответствия международным стандартам безопасности.

«Продлили ли строительство стадиона до 31 марта? Не строительство. Сдачу работ. И плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», — прокомментировала представитель фирмы-подрядчика Екатерина Гигиняк.

Напомним, ранее о готовности подписать документы о передаче стадиона сообщали в компании "Метеллострой", главном подрядчике строительства стадиона "Зенит-Арена".

Ранее мы писали, что сдача в эксплуатацию "Зенит-Арены" состоится в течение недели. Однако представители "Метростроя" опровергли эту новость. Они обещали гарантированно закончить строительные работы до конца трудового дня 26-го декабря.

Видео: архив

                                                 

Теги: зенит арена , новокрестовская , сроки сдачи стадиона , стадион на крестовском , строительство стадиона , чм 2018
Категории: Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5