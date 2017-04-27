Внешнее кольцо КАД перекрыли для колонны военной техники с репетиции парада Победы

Петербуржцы сняли на видео десятки военных машин на внешнем кольце КАД.

В Петербурге началась традиционная подготовка к празднованию Дня Победы. В городе уже идут репетиции парада Победы, который исторически проходит на Дворцовой площади. Петербуржцы пишут в социальных сетях, что заметили в нескольких районах города крупные колонны военной техники. Самая крупная из них была замечена на внешнем кольце КАД: далеко не у всех водителей машины вызвали чувство восторга и патриотизма.

Люди пишут в социальных сетях, что ради военных внешнее кольцо КАД на 57-м километре пришлось частично перекрыть. Семь автомобилей ГИБДД выстроили всех в ряд и устроили внушительную пробку.

Наши в городе))) Техника идёт на парад , внешняя часть кольца перед Таллинским стоит, ждут пока выстроится колонна, - пишут очевидцы.

Отметим, что в Сети уже появилось видео с этого места. Ранее Piter.TV писал, что подготовка к параду Победы грозит пробками в центре Петербурга.

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