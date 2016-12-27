Внедорожник влетел на остановку и сбил девочку на улице Жака Дюкло

Сегодня, 15 января 2017 года на пересечении улицы Жака Дюкло и Светлановского проспекта внедорожник сбил 10-летнюю девочку, стоявшую на остановке

Как сообщают свидетели в группе Вконтакте "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург", происшествие случилось около пяти вечера. Внедорожник Nissan Armada влетел на автобусную остановку на пересечении улицы Жака Дюкло и Светлановского проспекта, на которой своего рейса дожидался ребёнок.



Десятилетнюю девочку, получившую лёгкие травмы, госпитализировали в ближайшую больницу. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением. По факту происшествия проводится проверка.