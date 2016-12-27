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Внедорожник влетел на остановку и сбил девочку на улице Жака Дюкло

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Сегодня, 15 января 2017 года на пересечении улицы Жака Дюкло и Светлановского проспекта внедорожник сбил 10-летнюю девочку, стоявшую на остановке

Как сообщают свидетели в группе Вконтакте "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург", происшествие случилось около пяти вечера. Внедорожник Nissan Armada  влетел на автобусную остановку на пересечении улицы Жака Дюкло и Светлановского проспекта, на которой своего рейса дожидался ребёнок.

Десятилетнюю девочку, получившую лёгкие травмы, госпитализировали в ближайшую больницу. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением. По факту происшествия проводится проверка.
 


Видео: Piter.TV
Фото: ДТП и ЧП, Санкт-Петербург

 
Теги: внедорожник влетел на остановку , жак дюкло , остановка , светлановский проспект
Категории: Новости СПб Новости России ДТП Происшествия

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