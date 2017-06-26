Внедорожник сбил лося на проспекте Энгельса

Судя по фотографиям, животное не пережило встречу с автомобилем

В ночь на понедельник, 26 июня 2017 года, на севере Петербурга автомобиль с московскими номерами по неосторожности сбил лося на трассе. Как рассказали очевидцы в сообществе spb_today, произошло это после часу ночи на проспекте Энгельса.

Водитель "Понтиака" с московскими номерами не успел сориентироваться, заметив впереди себя на дороге крупное лесное животное, и врезался в него. Судя по фотографиям с места происшествия, лось погиб, не пережив встречи с бампером автомобиля.

– В авто ехали дети и девушка, девушка ударилась головой; дети не пострадали, как говорит водитель, лось перепрыгивал через разделительную а он ехал по крайней левой, – прокомментировал один из подписчиков сообщества spb_today.

Видео: архив

Фото: spb_today