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Внедорожник сбил лося на проспекте Энгельса

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Судя по фотографиям, животное не пережило встречу с автомобилем

В ночь на понедельник, 26 июня 2017 года, на севере Петербурга автомобиль с московскими номерами по неосторожности сбил лося на трассе. Как рассказали очевидцы в сообществе spb_today, произошло это после часу ночи на проспекте Энгельса. 

Водитель "Понтиака" с московскими номерами не успел сориентироваться, заметив впереди себя на дороге крупное лесное животное, и врезался в него. Судя по фотографиям с места происшествия, лось погиб, не пережив встречи с бампером автомобиля.  

– В авто ехали дети и девушка, девушка ударилась головой; дети не пострадали, как говорит водитель, лось перепрыгивал через разделительную а он ехал по крайней левой, – прокомментировал один из подписчиков сообщества spb_today. 

Видео: архив
Фото: spb_today

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Теги: лось , лось на дороге , петербург , проспект энгельса , сбили лося
Категории: Новости СПб ДТП

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