Внебрачный сын Хулио Иглесиаса нашелся в Валенсии‍

У знаменитого испанского певца 73-летнего Хулио Иглесиаса появился ещё один сын

Тест на отцовство доказал, что у испанского певца Хулио Иглесиаса есть 40-летний сын. Адвокат Хавьера Сантоса Фернандо Осуна заявил, что мужчина собирается подавать иск, чтобы родственная связь была признана судом. Тест ДНК на 99,99% подтвердил факт отцовства 73-летнего Хулио Иглесиаса.

По словам Сантоса, в середине 1970-х певец завел непродолжительный роман с португальской балериной, его матерью, когда находился в браке с моделью Исабель Прейслер. Санчес много лет пытался добиться признания родства с Иглесиасом. Однако артист отрицал родственную связь с мужчиной.

По официальной версии, у певца восемь детей, в том числе популярный исполнитель Энрике Иглесиас.

Фото:

Instagram: julioiglesiasofficial