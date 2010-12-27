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Внебрачный сын Хулио Иглесиаса нашелся в Валенсии‍
Сегодня, 23:35
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Sheker
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Внебрачный сын Хулио Иглесиаса нашелся в Валенсии‍

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У знаменитого испанского певца 73-летнего Хулио Иглесиаса появился ещё один сын

       Тест на отцовство доказал, что у испанского певца Хулио Иглесиаса есть 40-летний сын. Адвокат Хавьера Сантоса Фернандо Осуна заявил, что мужчина собирается подавать иск, чтобы родственная связь была признана судом. Тест ДНК на 99,99% подтвердил факт отцовства 73-летнего Хулио Иглесиаса. 

По словам Сантоса, в середине 1970-х певец завел непродолжительный роман с португальской балериной, его матерью, когда находился в браке с моделью Исабель Прейслер. Санчес много лет пытался добиться признания родства с Иглесиасом. Однако артист отрицал родственную связь с мужчиной.

По официальной версии, у певца восемь детей, в том числе популярный исполнитель Энрике Иглесиас.

 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: julioiglesiasofficial

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Категории: Мировые новости Лента новостей Культура

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