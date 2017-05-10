СКА собирается построить собственную арену на 20 тысяч зрителей

Хоккейный клуб Северной столицы планирует построить себе спортивную арену. Пока же город выделил СКА участок для строительства центра хоккейной подготовки.

Хоккейный клуб СКА получил от города земельный участок. Как сообщают в пресс-службе команды, на территории в 33,5 тысячи квадратных метров возведут по предварительному проекту две ледовые арены для центра хоккейной подготовки. В клубе отмечают, что по адресу Юрия Гагарина, 53 появится арена с трибунами на две тысячи человек и без трибун, а также другая сопутствующая инфраструктура.

На заседании правительства Петербурга в среду, 10 мая, также обсуждалось выделение СКА земли под стройку собственной арены. Стадион на 20 тысяч человек появится на смежном участке.

Сейчас проект ледовой арены находится на стадии разработки. Сроки его возведения и объем инвестиций будут известны позднее. Сейчас СКА имеет во владении домашнюю арену "Ледовый дворец" на 12,3 тысячи зрителей.

В апреле СКА обыграли "Металлург" из Магнитогорска в финальном матче. Кубок Гагарина во второй раз оказался в Петербурге. В связи с победой армейцев, на главной площади собираются устроить праздник. Как сообщал Piter.tv на чествовании СКА петербуржцев ждут автограф-сессия и фото с Кубком Гагарина.

Видео: Instagram / hcska