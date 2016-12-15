В Петербурге появятся скоростные трамваи до Шушар и Колпина

Смольный согласовал концепцию двух линий скоростного трамвая: от Купчина до Шушар и от станции Южная до Колпина. Общая стоимость проектов превышает 50 миллиардов рублей.

Межведомственная комиссия Смольного одобрила концепцию двух проектов линии скоростного трамвая. Пока в проекте две линии. Одна пойдет от Купчино через Славянку до Шушар. Вторая начнется у станции Южная и пойдет до Колпина. На обе линии потратят более 50 миллиардов рублей.

Комитет по инвестициям сообщает, что проект поделили на этапы. Начнется все с десяти километров и десяти трамваев, а затем проложить еще 11 километров путей до Славянки и докупить 12 составов. Эта линии обойдется городу в 31,5 миллиарда рублей.

Позже займутся сооружением второй линии от Южной до Колпина. Эта стройка обойдется в 20,6 миллиарда рублей. Эти трамвайные пути будут гораздо короче: всего 13,5 километров. Инвестор построит депо и купит 22 трамвая для линии.

Скоростные трамваи позволят добираться от Колпино до Южной за 30 минут, а от Купчина до Славянки за 40 минут.