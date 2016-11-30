Власти Италии оштрафовали WhatsApp на 3 млн евро

На мессенджер WhatsApp в Италии наложили штраф в размере трех млн евро

Антимонопольная служба Италии оштрафовала мессенджер WhatsApp на 3 млн евро. Подобное наказание было применено за навязывание условий использования сервиса. Сервис вводил пользователей в заблуждение, заставляя их предоставлять свои персональные данные Facebook.

Права потребителей WhatsApp нарушили, в частности, сообщения о возможности перебоев в работе сервиса без объяснения причин и прекращение услуг в одностороннем порядке со стороны мессенджера.

Ранее все 28 стран Евросоюза попросили администрацию WhatsApp прекратить передавать данные в Facebook.