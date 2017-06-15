Владимир Путин: рецессия в экономике преодолена, но реальные доходы населения сократились

В ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин признал ряд серьезных проблем, которые появились в экономике страны за последние годы.

Владимир Путин в ходе традиционной "Прямой линии" признал факт снижения уровня жизни простых россиян за последние годы. По его словам, за период с 2012 года реальные доходы граждан РФ существенно снизились, а процент населения, живущего за чертой бедности увеличился. При этом президент все равно считает, что экономика государства вышла из длительной рецессии. На это указывают рост общих показателей экономики и снижение инфляции.

О чем говорят объективные данные? Рецессия в российской экономике преодолена. Мы перешли к периоду роста. Однако нельзя не признать, что есть проблемы, которые не решены и являются наиболее острыми. В чем они заключаются? У нас снизились реальные доходы граждан. И увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, которые получают доходы ниже прожиточного минимума. Если в 2012 году таких людей было около 10%, то сейчас - более 13%. Казалось бы, это не самые большие цифры. Но за каждым процентом скрываются судьбы десятков и сотен тысяч людей. Мы должны об этом подумать, - заявил Владимир Путин.

После этого Владимир Путин вернулся к перечислению экономических успехов Кремля. По его словам, последние три квартала наблюдается стабильный рост ВВП и промышленного производства. Позитивная динамика замечена на рынке автомобилей и ипотечных кредитов, а также в несырьевом экспорте. Главным поводом для оптимизма президент назвал рекордно низкую инфляцию: по итогам года она не должна превысить 4%.

Видео: moskva-putinu.ru