Владимир Путин планирует выступить на ПМЭФ в июне 2017 года

Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017 года

Российский президент Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017 года. Как сообщается, пленарное заседание будет посвящено основным мировым экономическим трендам.

Модератором пленарного заседания станет ведущая телеканала NBC Мегин Келли. Девиз будущего экономического форума в Петербурге – «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Напомним, одним из "хедлайнеров" Петербургского экономического форума может стать Илон Маск. На этой неделе основатель суперкомпаний Tesla и SpaceX получил официальное приглашение от организаторов ПМЭФ-2017. Об этом сообщает "Интерфакс". Речь идет о двойном приглашении. Во-первых, поборника науки и инноваций ждут в Петербурге в качестве спикера и почетного гостя. Во-вторых, его номинировали на премию "Глобальная энергия", которая проходит в Северной столице в рамках ПМЭФ.

Отметим, что во вручении премии "Глобальная энергия" традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. Не исключено, что организаторы предполагают возможность встречи между главой государства и самым популярным бизнесменом планеты в качестве сильного имиджевого хода.