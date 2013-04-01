Владимир Путин объявил понедельник национальным Днём траура

Также, он добавил, что авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем будет внимательно расследована, семьям погибших окажут поддержку.
"Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", - сказал Владимир Путин.
Видео: Выступление ансамбля имени Александрова / Youtube, Священная война (The Sacred War) - Alexandrov Red Army Choir (SUBTITLES)
Видео: Выступление ансамбля имени Александрова / Youtube, Священная война (The Sacred War) - Alexandrov Red Army Choir (SUBTITLES)
Соболезную родным и близким погибшим. Крепитесь. С глубоким прискорбием, Сергей Новиков, Казахстан