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Владимир Путин объявил понедельник национальным Днём траура

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Завтра в России пройдёт общенациональный День траура памяти погибшим в ужасной катастрофе. Об этом официальной заявил сегодня СМИ президент Российской Федерации

 Также, он добавил, что авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем будет внимательно расследована, семьям погибших окажут поддержку.

"Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", - сказал Владимир Путин.

Видео: Выступление ансамбля имени Александрова / Youtube, Священная война (The Sacred War) - Alexandrov Red Army Choir (SUBTITLES)
Теги: авиакатастрофа ту 154 , владимир путин , крушение под сочи , президент россии , ту 154
Категории: Мировые новости Лента новостей Происшествия

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    Сегодня
    15:29
    Novikov Sergey Ответить

    Соболезную родным и близким погибшим. Крепитесь. С глубоким прискорбием, Сергей Новиков, Казахстан

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