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Владелец Porsche Cayenne нашел украденный автомобиль в автосервисе

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Мужчина сообщил в полицию, что заметил собственную иномарку в сервисе, где машине без номеров меняли масло

 По предварительной информации, ранее владелец автомобиля Porsche Cayenne заявил в полицию об угоне иномарки. Через некоторое время мужчина снова обратился в правоохранительные органы и сообщил, что видел свой автомобиль в автосервисе, где на иномарке меняли масло. В это время Porsche Cayenne уже был без госномеров. Сотрудники полиции осмотрели автомобиль, на данный момент он находится под распиской у правоохранительных органов. Если подтвердится, что это ранее угнанная иномарка, то ее вернут внимательному владельцу. 

Другому водителю Porsche  повезло меньше, мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне. Он сообщил, что управляет автомобилем по доверенности и иномарку, припаркованную на Новочеркасском проспекте, угнали  с 19:20 до 20:45. Ущерб мужчина оценил в 2 миллиона рублей, полиция ведет поиск угнанной машины. 
Видео: архив канала Piter.tv
 
Теги: porsche , автомобиль , полиция , порше , угон
Категории: Новости СПб Происшествия

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