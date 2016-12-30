Владелец Porsche Cayenne нашел украденный автомобиль в автосервисе

Мужчина сообщил в полицию, что заметил собственную иномарку в сервисе, где машине без номеров меняли масло

По предварительной информации, ранее владелец автомобиля Porsche Cayenne заявил в полицию об угоне иномарки. Через некоторое время мужчина снова обратился в правоохранительные органы и сообщил, что видел свой автомобиль в автосервисе, где на иномарке меняли масло. В это время Porsche Cayenne уже был без госномеров. Сотрудники полиции осмотрели автомобиль, на данный момент он находится под распиской у правоохранительных органов. Если подтвердится, что это ранее угнанная иномарка, то ее вернут внимательному владельцу.

Другому водителю Porsche повезло меньше, мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне. Он сообщил, что управляет автомобилем по доверенности и иномарку, припаркованную на Новочеркасском проспекте, угнали с 19:20 до 20:45. Ущерб мужчина оценил в 2 миллиона рублей, полиция ведет поиск угнанной машины.

Видео: архив канала Piter.tv