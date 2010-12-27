Владельцы сносимого корта на Крестовском объявили бессрочную голодовку

Предприниматели, владеющие теннисным центром на Крестовском острове, объявили голодовку, чтобы обратить внимание на их проблему. Родители воспитанников написали коллективное письмо губернатору.

В пятницу, 19 мая, утром специалисты Центра повышения эффективности использования госимущества приступил к демонтажу кортов в теннисном центре на Крестовском острове. В ответ на это владельцы ООО "Спортивный мир", которым принадлежит спортивное сооружение, заявили о бессрочной голодовке.

Предприниматель Андрей Цветков рассказал "Фонтанке", что к акции протеста готовы подключить и родители воспитанников теннисного корта. Правда, число протестующих бизнесмен не назвал.

Родители юных теннисистов накануне уже начали активно защищать место, где тренировались их дети. Они составили коллективное письмо на имя губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Главу города просят остановить демонтаж спортивного заведения.

Учредитель ООО "Спортивный мир" Роман Курбатов уточнил, что на заседание родительского комитета пришло около сотни человек. Активисты планируют отправиться в Смольный, чтобы передать свое требование Полтавченко.

Ранее на этой неделе Piter.tv сообщал, что власти предупреждали арендатора о сносе теннисного корта на Крестовском.