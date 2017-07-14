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Витебскому вокзалу в Петербурге вернут облик 1904 года

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К Чемпионату мира по футболу в Петербурге отреставрируют вокзал

К Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году (и в том числе в Петербурге), в Северной столице отреставрируют Витебский вокзал, старейший в городе. Ему вернут исторический облик. Здание будет выглядеть так же, как было оформлено в 1904 году. 

На старейшем в России железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге стартовали работы по реставрации, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Строительные леса у исторических фасадов здания возведены и сохранятся до конца октября.

Реставраторы планируют воссоздать первоначальный вид здания, основываясь на данных архивных источников. Реконструкция также коснётся большой витражной арки, гербов Петербурга и Витебска над парадным входом и часовой башни с совами.

Видео: архив youtube

Теги: витебский вокзал , петербург , реконструкция , реставрация
Категории: Новости СПб

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