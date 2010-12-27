Витебский проспект в Петербурге будут закрывать с 17 июля

Ограничения движения связаны со строительством скоростной трассы "Москва – Петербург".

В Санкт-Петербурге по ночам с 17 июля будут закрывать Витебский проспект. Неудобства водители будут испытывать до 26 июля. Ограничения связаны со строительством скоростной трассы "Москва – Петербург".

Популярный у автомобилистов Витебский проспект будет перекрыт от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы с 17 по 26 июля с 00:30 до 06:00.

Напомним, что с 17 июля КАД рискует стоять в пробках также из-за ремонтyых работ. Там продолжаются работы по удалению колеи. Из-за этого перекроют две полосы внутреннего кольца от Шафировского проспекта до Рябовского шоссе.

Фото: citysite.vn.ua