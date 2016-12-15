Выставка боевой работающей техники появится на Дворцовой площади

С начала августа в сердце Петербурга откроется экспозиция боевой военной техники. Музей битвы за Ленинград им. Зиновия Колобанова уже получил разрешение на время занять главную площадь города.

С 6 по 13 августа в сердце Петербурга появится экспозиция боевой военной техники. Впервые она займет на целую неделю главную площадь города - Дворцовую. Надо сказать, что такое позволительно далеко не каждому. Однако “Музей битвы за Ленинград им. Зиновия Колобанова” уже получил это уникальное разрешение.

Выставка будет приурочена к реальному окончанию Любанской операции. Военные историки считают датой завершения 31 апреля. Но, тщательно изучив архивные документы, организаторы придерживаются другого мнения.



Техника будет расставлена по всему периметру Дворцовой. На данный момент заявлены танки Т-34, Т-38 и КВ-1. Организаторы еще составляют список “участников”. Огромное количество машин сейчас находятся на разных стадиях реставрационных работ. Всего в музее насчитывается более 260 единиц профильной техники и профильных экспонатов, поэтому следует ожидать крупномасштабной экспозиции. Отличительной особенностью экспонатов является то, что каждый из них находится в рабочем состоянии. С разрешения дирекции музея, гости и жители города смогут взаимодействовать с техникой, например, подняться на танк.



На выставке будут работать сотрудники музея, которые проведут экскурс по экспозиции и познакомят желающих с историей военной техники, расскажут о Любанской операции и ответят на вопросы гостей.

Леся Сапожникова, Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV