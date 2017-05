Выставка: "Танцоры после полуночи"

В Санкт-Петербурге до 25 июня открылась выставка известного американского фотографа Джордана Мэттера "Танцоры после полуночи", показывающая обнаженные натуры артистов на ночных пространствах всей Европы и Северной Америки, от Собора Парижской Богоматери до Таймс-сквер.

Джордан Мэттер — крупный американский фотограф, имеющий почти 400 тысяч поклонников в Facebook. Джордан является автором бестселлера и международного феномена “Танцоры среди нас” — коллекции фотографий артистов в повседневных ситуациях по всему миру. Эта работа получила признание и статус “лучшей книги” в Oprah Magazine, Barnes & Nobles, NPR и Amazon. Мэттер и его работы были отмечены на телевидении, в печати и на выставках по всему свету, включая #1 на Reddit, Buzzfeed, ABC World News, the Today Show, the BBC, The New York Times, The Huffington Post, the Tyra Banks Show, Lincoln Center и Музей современного искусства в Сеуле, Корея.

Танцоры - это мечтатели. Многие оставили комфортную зону привычной жизни, чтобы исполнить честолюбивый замысел, имеющий почти несбыточные шансы на успех.Они проводят за работой бессчетное количество часов многие годы, ведомые не жаждой богатства или славы, а ища воплощения своего мира грез в реальность.

Выдающаяся непоколебимость запечатлена в их телах, и, лишив их одеяния, мы видим каждый мускул и каждый едва уловимый оттенок выражения. А как сказал "The New York Times":В фотографиях Джордана Мэттера для танцоров весь мир становится сценой.



Серия “Танцоры после полуночи” прославляет этот оптимизм. Она рассказывает о готовности сказать да всему неправдоподобному, неистовому, неразумному. Почему же эти удивительные исполнители согласились принять участие в этом проекте? Причина не очевидна: ведь зачастую было очень холодно, обычно за полночь, это было опасно, незаконно, выматывающе и, кроме того, они ведь были обнажены. Все же артисты сказали да. Почему? Потому что они разделяют мою веру в то, что если мы рискнем, то все получится. Часто в жизни мы должны двигаться к своим целям с закрытыми глазами, доверяя инстинктам, направляющим нас.

Эти снимки передают наше желание окунуться в пучину улиц без страха потерпеть неудачу. Сделав это, мы достигли красоты и возбуждения, о котором не могли мечтать. Я надеюсь, эти фотографии передают беспредельный трепет и восторг, который мы чувствовали, создавая их.



На выставке представлено 63 фотографии в крупном формате и видеофильм продолжительность 45 минут о закулисье с точно подобранными цитатами под музыку группы The Piano Guys - музыку без границ и предубеждений.



Адрес: Бертгольд-центр ул. Гражданская 13-15, 3 этаж

Режим работы: пн-пт.: 11.00-22.00, сб-вс.: 12.00-22.00

Стоимость: 350 руб.