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Выставка Союза художников СПб в Манеже

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Огромная очередь у входа в Манеж отметила открытие этапной и юбилейной выставки питерского Союза художников. За внимание зрителя поборются более 2000 произведений разных видов и жанров. Яркая и очень современная скульптура и декоративно-прикладное искусство вступают в очный спор с чуть более традиционной живописью.

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА Союза художников
Санкт-Петербурга в Манеже
арт-гиды: Вадим Климов и Вячеслав Корнев
музыка: Александр Цфасман; оператор: Андрей Кузькин 
АРТ-ЛИКБЕЗ № 59
Санкт-Петербург, 2 марта 2017

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Теги: арт ликбез , киноликбез , кинополис , союз художников
Категории: Арт-репортажи

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