Выставка Союза художников СПб в Манеже

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Огромная очередь у входа в Манеж отметила открытие этапной и юбилейной выставки питерского Союза художников. За внимание зрителя поборются более 2000 произведений разных видов и жанров. Яркая и очень современная скульптура и декоративно-прикладное искусство вступают в очный спор с чуть более традиционной живописью.