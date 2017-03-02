Выставка Союза художников СПб в Манеже

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА Союза художников
Санкт-Петербурга в Манеже
арт-гиды: Вадим Климов и Вячеслав Корнев
музыка: Александр Цфасман; оператор: Андрей Кузькин
АРТ-ЛИКБЕЗ № 59
Санкт-Петербург, 2 марта 2017
18 фотографийпредыдущие следующие
Огромная очередь у входа в Манеж отметила открытие этапной и юбилейной выставки питерского Союза художников. За внимание зрителя поборются более 2000 произведений разных видов и жанров. Яркая и очень современная скульптура и декоративно-прикладное искусство вступают в очный спор с чуть более традиционной живописью.
ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА Союза художников
Санкт-Петербурга в Манеже
арт-гиды: Вадим Климов и Вячеслав Корнев
музыка: Александр Цфасман; оператор: Андрей Кузькин
АРТ-ЛИКБЕЗ № 59
Санкт-Петербург, 2 марта 2017