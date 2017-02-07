Художник Шнуров покажет свои картины 9 февраля в Эрарте

В Северной столице открывается выставка Сергея Шнурова. Известный музыкант не только сочиняет стихи и музыку, он еще пишет полотна.

Лидер группировки "Ленинград" не перестает удивлять своих поклонников. В музее современного искусства "Эрарта" открывается персональная выставка Сергея Шнурова. Музыкант теперь предстает в образе художника. Сходить и рассмотреть до мельчайших подробностей творения рокера можно будет с 9 февраля.

Сергей Шнуров работает в стиле "брендреализм", концепция которого заключается в доминировании бренда над людьми. Данное направление провозгласил сам Шнуров еще в 2007 году и предстоящей выставкой отмечает юбилей. Художник хочет показать то, насколько современное общество зависит от всевозможных торговых марок, которые определяют характер человека. Через свои картины он критикует общество и его болезненное увлечение всевозможными брендами, будь то модель телефона, район, машина или даже знания.

Полотна Сергея Шнурова будут украшать залы "Эрарты" вплоть до начала апреля. Ранее мы сообщали, что матерные стихи Шнурова про "Боярышник" шокировали россиян.

Видео: youtube, Эрарта