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Новости куда сходить в петербурге Выставки
Выставка Сальвадора Дали
Сегодня, 10:00
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TretyakovaS
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Выставка Сальвадора Дали

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Экспозиция, которая перевернет ваше мироощущение с ног на голову. Полотна самого эксцентричного художника ждут всех ценителей сюрреализма в Музее Фаберже.

Представленные на выставке произведения подарят возможность вдохнуть в серые будни новую жизнь. Посетители смогут подробно изучить творческий путь мастера — от прославивших его сюрреалистических картин 1930-х годов до поздних работ по мотивам типичных для классического западноевропейского искусства сюжетов. 

Зрители увидят иллюстрации Дали к "Божественной комедии" Данте Алигьери, а также с помощью картин неординарного сюрреалиста полностью прочувствуют эпоху Ренесанса.

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