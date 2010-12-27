Выставка «Paris, Paris…»

Пространство «Арт-Банк» на Невском пр., 62 приглашает зрителей погрузиться в красочный мир французского художника Анри де Тулуз-Лотрека.

Многие считали его излишне публичным человеком. Говорили, что жизнь этого мастера пестра, как наряды танцовщиц кабаре «Мулен Руж». Тулуз-Лотрек – самый незаурядный представитель творческой элиты Парижа конца XIX века, постимпрессионист, певец «прекрасной эпохи», трагически оставивший мир в возрасте 37 лет. Он не питал иллюзий в отношении праздничной мишуры Монмартра: его работы предельно откровенны, и за показным блеском богемной жизни зрителям открывается истинное, не всегда приглядное лицо реальности.

На выставке «Paris, Paris…» в пространстве «Арт-Банк» будут представлены более 50 литографий знаменитого мастера, полученных из частных европейских коллекций. Афиши легендарных парижских заведений, портреты танцовщиц и артисток кабаре, зарисовки из повседневной жизни куртизанок, а также эпизоды из «цирковой» серии Анри де Тулуз-Лотрека позволят прикоснуться к атмосфере роскошной и безмятежной поры, именуемой «La Belle Époque».

Только в день открытия этой выставки литографий из частных коллекций, 6 апреля, с 12:00 до 13:00 вход будет свободным. Церемония торжественного открытия состоится в этот же день, но в 19:00.