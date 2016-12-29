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Выставка Игоря Тишина в Борей арт-центре

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Игорь Тишин - художник высокого европейского уровня, отличающийся удивительной продуктивностью воображения и творческой свободой. Программе "АРТ-ЛИКБЕЗ" удалось не просто побывать на его новой выставке в галерее "Борей", но и снять сам процесс подготовки экспозиции - ту волшебную фазу воплощения авторской фантазии, которую никогда не удается увидеть обычному зрителю.

 РАЗВЕ МОЖНО ВЕРИТЬ ПУСТЫМ СЛОВАМ БАЛЕРИН
Выставка Игоря Тишина в Борей арт-центре

авторская программа АРТ-ЛИКБЕЗ № 57
арт-гиды: Вячеслав Корнев, Вадим Климов
арт-операторы: Андрей Кузькин, Гера Парфиненко
музыка Франца Шуберта и Людвига ван Бетховена
авторская программа АРТ-ЛИКБЕЗ № 57
Санкт-Петербург, 26 января 2017

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Теги: арт ликбез , борей , игорь тишин , киноликбез , кинополис
Категории: Арт-репортажи

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