Эдита Пьеха открыла собственную выставку

В Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства открылась выставка приуроченная к юбилею народной артистки СССР Эдиты Пьехи.

"Я родилась дважды" - название и город проведения выбраны не случайно, ведь сама Пьеха заметила, что первый раз родилась во Франции, а второй в Ленинграде, где началась ее блистательная карьера.

Поклонники смогут увидеть не только уникальную коллекцию концертных платьев певицы, созданных такими именитыми модельерами как Вячеслав Зайцев, Татьяна Парфенова, Нона Меликова, Ирина Танцурина, но и узнать историю каждого из них. Также пришедших ждет необыкновенное пространство, где воспроизведены самые яркие выступления , представлены самые знаменитые наряды, альбомы и награды Эдиты.

Музыкальная карьера Пьехи началась с ансамбля "Дружба", который после пятого всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году получил статус профессионального. Впереди ее ждали лауреаты отечественных и зарубежных конкурсов эстрады, ордена за "За укрепление мира искусством", "За заслуги перед Отечеством " и бесчисленное множество других наград. Как отмечают организаторы -"следует особо отметить награды за выступления перед солдатами-"афганцами". Эдита Пьеха трижды по собственной инициативе ездила в Афганистан, давала концерты на открытых площадках, выступала на грузовиках".

Это и многое другое из жизни великой артистки ждёт вас до 6 августа Шереметьевском дворце. 31 июля Эдита Пьеха отмечает юбилей - 70 лет.

Видео и фото: Piter.tv