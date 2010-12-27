Выставка "Балалайка. Русский детектив"

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Многие из нас мечтали стать детективами, однако не всем это удалось. Но не стоит отчаиваться, ведь принять участие в детективном расследовании - это реально. Музей музыки предлагает жителям и гостям Северной столицы ознакомиться с тайнами казалось бы самого русского инструмента - балалайки.