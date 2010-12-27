Балалайка не так проста как кажется. Ее происхождение - тайна покрытая мраком. И петербуржцы смогут разгадать эту тайну при посещении выставки, посвященной этому музыкальному инструменту.
На выставке можно увидеть более 50 инструментов из музейного собрания — от ранних фольклорных экземпляров до электробалалайки XX столетия. Также на выставке представлены "прародительницы" инструмента - дутар и домбра. Все это и многое другое вы увидите в Музее музыкальных инструментов в Шереметевском дворце.
Выставка "Балалайка. Русский детектив"
Многие из нас мечтали стать детективами, однако не всем это удалось. Но не стоит отчаиваться, ведь принять участие в детективном расследовании - это реально. Музей музыки предлагает жителям и гостям Северной столицы ознакомиться с тайнами казалось бы самого русского инструмента - балалайки.
Балалайка не так проста как кажется. Ее происхождение - тайна покрытая мраком. И петербуржцы смогут разгадать эту тайну при посещении выставки, посвященной этому музыкальному инструменту.