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Вчера, 23:14
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Вышел второй трейлер экранизации романа Стивена Кинга «Оно»

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Двухминутный ролик опубликован на YouTube

 В сети опубликован второй трейлер новой экранизации знаменитого романа Стивена Кинга в жанре ужасы "Оно". Роман "It" Стивена Кинга вышел в свет в 1986 году, а в 1990 году вышла его экранизация.

В новом фильме роль Пенниввайза также предложили Карри, однако тот отказался. После этого играть таинственного злодея доверили Биллу Скарсгорду. Помимо него, в съемках приняли участие Джейден Либерхе, Уайетт Олефф, Джереми Рэй Тейлор и Финн Уолфхард. 

В основе сюжета лежит жизнь семерых детей, и их борьба со злом, способным принимать чужие обличья.  В России «Оно» выйдет на экраны 7 сентября нынешнего года. 

 

 

Видео:
YouTube: KinoCheck International

 

 

Теги: оно стивен кинг
Категории: Кино Культура Лента новостей

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