Вышел второй трейлер экранизации романа Стивена Кинга «Оно»

Двухминутный ролик опубликован на YouTube

В сети опубликован второй трейлер новой экранизации знаменитого романа Стивена Кинга в жанре ужасы "Оно". Роман "It" Стивена Кинга вышел в свет в 1986 году, а в 1990 году вышла его экранизация.

В новом фильме роль Пенниввайза также предложили Карри, однако тот отказался. После этого играть таинственного злодея доверили Биллу Скарсгорду. Помимо него, в съемках приняли участие Джейден Либерхе, Уайетт Олефф, Джереми Рэй Тейлор и Финн Уолфхард.

В основе сюжета лежит жизнь семерых детей, и их борьба со злом, способным принимать чужие обличья. В России «Оно» выйдет на экраны 7 сентября нынешнего года.

Видео:

YouTube: KinoCheck International