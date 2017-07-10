Вышел эпический второй трейлер фильма "Темная башня"

В Сети появилось очередное промо-видео нашумевшего фильма "Темная башня". Второй трейлер проекта получился особенно эпичным.

Кинокомпания Sony Pictures презентовала международный трейлер фильма "Темная башня" по роману Стивена Кинга. Это промо-видео стало вторым после первого американского трейлера проекта. В описании ролика на YouTube кино иминуется "честолюбивой и экспансивной историей". Видео получилось достаточно пафосным и эпичным, кроме того, в нем показаны новые виды вселенной "Темной башни", и показаны ключевые персонажи истории. Напомним, что главные роли в фильме исполнили Мэттью Мак-Конои и Идрис Эльба.

Новый трейлер примерно наполовину состоит из сцен, использованных в прошлом тизере. Однако в нем есть немало свежих кадров, особенно с персонажем Мэттью Мак-Коннои. В частности, мы увидели некоторые из супервозможностей "Стрелка": например, стрелять вслепую на дальнее расстояние и стрелять "отраженными пулями". Кроме того, в трейлере появилось больше динамичных батальных сцен.

Видео: YouTube, Sony Pictures Entertainment