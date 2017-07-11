"Двойка": в сети появился первый трейлер нового сериала про фильмы для взрослых с Джеймсом Франко

В сентябре стартует очередной сериал от HBO: на этот раз он будет посвящен зарождению американской порноиндустрии. Главные роли в предстоящей картине исполнили Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол.

В минувшие выходные на одном из Youtube-каналов появился первый трейлер предстоящего сериала от HBO "Двойка". Лента будет посвящена зарождению порноиндустрии в Америке. Любопытно, что за несколько дней новый трейлер с участием Джеймса Франко и Мэгги Джилленхол оценили почти 75 тысяч человек.

В основе сюжета история братьев-близнецов Винсента и Фрэнки Мартино. В третьей четверти XX века они активно занимались развитием порноиндустрии в Соединенных штатах.

Судя по трейлеру, главные роли исполнили Джеймс Франко, Эмили Миде, Мэгги Джилленхол, Зои Казан и другие.

Кроме того, известно, что пилотную серию сняла режиссер таких фильмов, как "Во все тяжки", "Секретные материалы", "Игра престолов", "Лучше звоните Слоу", Мишель МакЛарен.

Премьера сериала "Двойка" запланирована на 10 сентября 2017 года. Предположительно, первый сезон будет состоять из 8 эпизодов.

Ранее Piter.TV сообщал, что в сети появился первый трейлер фильма "Величайший шоумен" с Хью Джекманом.



Видео: youtube, JoBlo TV Show Trailers