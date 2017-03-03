"Пираты Карибского моря -5": в сети появился новый трейлер фильма

Очередной ролик взорвал интернет: за сутки видео посмотрели около 2,1 млн. раз.

В минувший четверг, 2 марта, создатели "Пиратов" вновь заинтриговали поклонников Капитана Джека Воробья и его команды. Примерно за сутки очередной трейлер предстоящего фильма посмотрели порядка 2 миллионов человек. Премьера "Пиратов Карибского моря-5" запланирована на 26 мая нынешнего года.

В новом эпизоде "Мертвецы не рассказывают сказки" Воробью предстоит преодолеть немало трудностей. На него начал охоту старый враг – капитан Салазар и его пираты. Но, загвоздка тут заключается в том, что неприятель со своей командой – призраки, которым удалось сбежать из Дьявольского треугольника. И единственное, чего они желают – это мести. В планах Салазара, во что бы то ни стало, уничтожить не только Джека Воробья, но и всех пиратов. Единственное, что может спасти от неминуемой смерти морских разбойников – трезубец Посейдона, который позволяет контролировать все моря.

Кстати, в новых "Пиратах" мы повстречаем давно полюбившихся героев Орландо Блума, Джефри Раша, Джонни Деппа и многих других. А вот роль ужасного Салазара исполнил Хавьер Бардем. Чем закончится история Капитана Джека Воробья, узнаем в мае.

Ранее мы сообщали, что в сети появился новый трейлер фильма "Кухня. Последняя битва".



Видео: youtube, TheEllenShow