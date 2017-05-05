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"Меч короля Артура": в сети появился новый тизер-трейлер фильма от Гая Ричи

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Создатели картины в очередной раз порадовали поклонников: перед премьерой они опубликовали новый трейлер фильма о приключениях молодого Артура.

В минувшую чреду, 3 мая, в сети появился новый трейлер к фильму "Меч короля Артура". За несколько дней ролик посмотрели уже 125 тысяч человек. Известно, что мировая премьера картины от именитого режиссера Гая Ричи, прославившегося такими фильмами, как "Большой куш", "Рок-н-Рольщик" и "Шерлок Холмс" с Робертом Дауни младшим, запланирована на 10 мая. В российский прокат "Меч короля Артура" выходит 11 числа.

Сюжет ленты будет повествовать о приключениях будущего короля на окраинах Лондиниума. Казалось бы, простой парень, которого не волнует собственно происхождения. Однако лишь до того момента, пока к нему в руки не попадает волшебный меч. Теперь ему судьбой предначертано свергнуть тирана Вортигерна.

В новом фильме зрителям предстоит встреча с Джудом Лоу и Чарли Ханнэмом.

Ранее мы сообщали, что в сети появился первый трейлер к предстоящему фильму по Стивену Кингу "Темная башня".
 

Видео: youtube, Movieclips Trailers

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Категории: Кино Лента новостей

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