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Вышел новый трейлер фильма «Дюнкерк» Кристофера Нолана

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Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Дюнкерк» Кристофера Нолана

  В Сети опубликован новый трейлер фильма "Дюнкерк" режиссера Кристофера Нолана. Картина посвящена грандиозной операции времен Второй мировой войны по спасению контингента союзных войск с территории оккупированной нацистами Франции. В общей сложности в результате слаженных действий британских военных и гражданского населения Великобритании было эвакуировано около 300 тысяч военнослужащих.

В картине снимались Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс, Кеннет Брана, Гарри Стайлс, Джеймс Д`Арси, Анайрин Барнард, Джек Лауден, Барри Кеоган, Адам Лонг и другие артисты. «Дюнкерк» — первый фильм Нолана, основанный на реальных исторических событиях. Кинокартина будет выпущена в прокат 20 июля 2017 года.    

 

Видео:
YouTube: Warner Bros. Pictures

Теги: дюнкерн , киллиан мерфи , кристофер нолан , там харди
Категории: Кино Культура Лента новостей

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