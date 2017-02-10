Эмма Уотсон сыграет с Томом Хэнксом в фантастическом триллере "Сфера"

В сети появился новый трейлер предстоящего фильма о тотальной слежке. В главных ролях Уотсон и Хэнкс.

Интернет взорвал трейлер фантастического фильма "Сфера", мировая премьера которого запланирована на 28 апреля текущего года. За сутки видео набрало около 1, 4 млн. просмотров. Главные роли в картине исполнят повзрослевшая Эмма Уотсон, которая в последнее время удивляет все более серьезными ролями, давно уже забывая свой образ Гермионы, и двукратный обладатель "Оскара" Том Хэнкс.

Фильм основан на одноименном романе Дэйва Эггерса "Сфера". Во главе угла – тотальная слежка. Только что закончившая колледж героиня Эммы Уотсон устраивается на работу в могущественную корпорацию, которая занимается разработкой новых технологий. Так, одним из последних проектов организации, стало объединение в одну систему всех сведений о своих пользователях, включая соцстраницы, почту, информацию о покупках и банковских счетах. В результате должен получиться универсальный онлайн-идентификатор человека, призванный облегчить жизнь. Однако, все не так просто, как может показаться на первый взгляд. У главы компании, в исполнении Тома Хэнкса, есть куда более личные и грязные цели. Конечно, об этом начинает догадываться новая сотрудница, которая, влюбившись в коллегу, не может узнать даже фамилии своего парня.

Видео: youtube, STX Entertainment