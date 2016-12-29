Вышел из себя и из-под контроля: Подросток с раздвоением личности сбежал из психиатрической больницы Петербурга

Вчера, 4 февраля 2017 года из Городской психиатрической больницы №3 сбежал пациент

Сегодня, 5 февраля, сотрудники правоохранительных органов ищут молодого человека, который является пациентом третьей Городской психиатрической больницы. Молодой человек сбежал из больницы накануне вечером. До этого врачи диагностировали у него синдром раздвоения личности.

Как сообщает сегодня АН "Оперативное прикрытие", вчера около 21:15 вечера 16-летний молодой человек сбежал из Городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова. На момент побега подросток был одет в футболку, тренировочные штаны и шлепанцы.

Стоит отметить, что данную выходку можно расценивать как рецидив. Подросток уже неоднократно покидал территорию больницы под разными предлогами и способами. На настоящий момент ведутся поиски.



Видео: Piter.TV